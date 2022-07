Anis Hadj Moussa, le gros coup des Dogues

" J’ai eu un contact avec le président, Mohamed Dahmane, précise le jeune joueur.Il m’a présenté le projet de l’Olympic et j’ai été rapidement séduit. Nous avons convenu d’un rendez-vous et cela s’est très bien passé. J’espère pouvoir aider l’Olympic à atteindre la D2 belge dès la saison prochaine. Je pourrais alors rester une saison de plus à Charleroi. Je connais mal le foot belge mais j’ai hâte de le découvrir. Je serai d’ailleurs déjà présent pour le match amical de dimanche. Ensuite, à partir de lundi, j’intégrerai les entraînements avec ma nouvelle équipe."

Mohamed Dahmane, le président, n’avait rien oublié de son duel face à Lens… " Tous ceux qui étaient présents la saison passée au match de gala contre Lens se souviennent de lui, c’est certainement un des meilleurs talents que j’ai pu voir ces dernières saisons. Quand le sélectionneur de l’équipe nationale U23, Nourredine Ould Ali, m’a appelé pour me demander si j’étais intéressé, je n’ai pas hésité une seconde. C’est un bonheur d’avoir pu l’attirer. En toute sincérité, c’est le style de joueur qui n’a rien à faire en N1, c’est donc pour nous une réelle aubaine de le compter parmi nous à travers le nouveau projet du club. J’espère qu’il émerveillera les supporters. Anis est très mature, son humilité et son envie de bosser pour atteindre son rêve de jouer prochainement en D1 sont présents. Notre secteur offensif a belle allure car le danger viendra de partout, il ne reste plus qu’à trouver la bonne formule. Désormais place au secteur défensif."