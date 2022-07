Engagé dans deux finales, le Gozéen Julien Lion (B + 2/6) en a joué une dimanche et l’autre lundi. En 35-3, il a retrouvé en finale Michaël Vanderveken. Outre le fait d’avoir le même classement, ils évoluent pour le même club, le TC Fontainois. Mais Michaël est décidément intraitable cette saison: il s’est imposé sur un double 6/3, s’adjugeant ainsi son sixième titre consécutif dans la catégorie! Et renforçant du coup encore sa position de leader au Critérium. C’est encore un B + 2/6 qui se présentait face à Julien en finale des messieurs 3 lundi, en l’occurrence Jimmy-Lou Museux du TC Mont-sur-Marchienne. Mais cette fois il n’a pas laissé passer l’occasion et s’est imposé en trois manches, remportant ainsi son deuxième tournoi dans la catégorie après celui du Tie Break Thudinien (il avait aussi été finaliste à Gilly).

La finale des messieurs 4, qui s’est aussi jouée lundi, a vu s’affronter deux C15.4: Julien Denoncin du TC Jamioulx a gagné contre Cédric Neumann du TC Lausprelle.

Dans le tableau des messieurs 6, celui qui a encore attiré le plus de monde, Rodolphe Valle-Sanz (C30.6), qui n’avait pas encore disputé le moindre tournoi avant celui-ci, a créé une énorme surprise en s’imposant: six matches gagnés et un seul set perdu en cours de route pour le Gerpinnois. Là aussi, le finaliste malheureux est un Lausprellois: Brian Delvaux (C30.5).

Quatre joueurs du RTC de Thuin étaient en finale. Si Merri Battiston (C30.1) et Anne-Catherine Brogniet ont perdu la leur, respectivement en messieurs 5 et dames 25-2, Michaël Ganassin (C15.2) a remporté la sienne en 45-3 tout comme Bertrand Gauthy (C30.6) en 35-6 après s’être défait du Jumétois Samuel d’Amico (C30.6). L’Excelsior figure toutefois au palmarès du tournoi grâce à Alain Hanotiaux (C30), titré en 35-5.

Côté local, les C30.5 Annie Gobert et Angélique Ancart se sont disputé le titre des dames 35-3. Quart de finaliste lors du premier tournoi des Acacias en juin, Angélique n’a pas laissé échapper sa première finale: elle l’a gagnée en deux manches.