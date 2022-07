Tosini quitte Gilly pour Froidchapelle en P2

Moisee Tosini aura fait un court passage en P1 sur la terre gillicienne, avec un goût prononcé d’amertume en bouche. L’attaquant de 30 ans quitte les Gayolles, pour rejoindre Froidchapelle, en P2 hennuyère. Il explique son choix sans mâcher ses mots : « Je ne pouvais plus travailler avec certaines personnes du club, n’ayant aucunes valeurs dans la vie sportive du club et humainement aucuns principes. Quand je vois les conditions dans lesquelles plusieurs joueurs ont été écartés, malgré des promesses de temps de jeu, je pense à Kiliç, Cabanoghlu et Boukhouzba, je me pose des questions. Je ne parlerai même pas des conditions ayant permis le sauvetage du club, mais c’est malsain. Je n’en dirai pas plus. Le président de Froidchapelle m’a proposé un beau projet sur le long terme afin d’encadrer les jeunes. C’est un club me paraissant structuré, avec une gestion sportive et financière saine et des personnes travaillant dans l’intérêt commun de l’équipe et non pas leurs intérêts personnels. » Fabrice Rizzoli