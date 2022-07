Thudiniens et Chimaciennes à la noce

Possédant dans les 2 doubles 10 points de plus que leurs adversaires, les duos Lebrun/Mauro et Laloyaux/Lams ont achevé le travail et permis au club du président Michel d’obtenir son 3etitre hennuyer de la saison après ceux des garçons 11-2 et des invincibles dames 25-2. Un super bilan pour le club thudinien qui le place à une longueur du Bois du Prince (4 titres).

Dans l’autre finale du week-end, c’était aussi 3-1 après les simples pour les dames 25-3 du Viking Chimay qui affrontaient les Lovervaloises. Caroline Urbain (C30.2) a d’emblée créé une petite surprise en battant Christelle Van Meir (C30). Dans le duel des Catherine, Capouillet (C30.2) a battu Huys (C30.3) puis Sylvie Bouleau (C30.5) a permis aux Chimaciennes de creuser l’écart en dominant Françoise Eloy. Valérie Gillain (C30.5) a relancé les Lovervaloises en battant Brigitte Foulon (C30.5). Tous les simples furent expéditifs. Ensuite, les deux équipes se sont partagé les doubles. Pour ceux-ci, les Vikings avaient appelé en renforts Delphine Alves Da Cruz et Geneviève Depienne, les Lovervaloises avaient convoqué Véronique Lanoy.

Pour Chimay c’est un premier titre cette saison. Le RCIT Loverval a quant à lui manqué d’obtenir un 2esacre (après celui des messieurs 55-1).

Le TC Fontainois en finale

Enfin, on connaît l’affiche de la dernière finale de ces interclubs hennuyers 2022. Elle opposera samedi le RTC Ath au TC Fontainois. En demi-finale, les Fontainois ont écarté le TC Gerpinnes. Michaël Vanderveken (B + 2/6), le vétéran Alfred Bracke (C30.3), auteur d’une jolie perf contre Jean-François Labruyère (C30), et Vincent Baussens (C30.3) ont mis les pensionnaires du Château Bivort sur orbite. Ils ont ensuite remporté les deux doubles (Vanderveken/François Morucci, Bracke/Baussens). Sans mettre la pression sur les joueurs, samedi sera l’ultime occasion pour le club de remporter un titre cette saison.