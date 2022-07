Jeudi, un run-bike, sport convivial par excellence puisque se pratiquant par équipe de deux, a mis en valeur les rues et ruelles de Labuissière et de Fontaine-Valmont. Les duos ont aussi couru et roulé le long du halage et dans des espaces arborés comme les Carrières de l’Imaginaire sur une distance de 12 km. "C’était le second run-bike organisé par notre commune, précise Jean-Philippe Goffin. En moyenne, les deux éditions ont réuni une quinzaine d’équipes. Les participants ont beaucoup apprécié le parcours qui sera reconduit lors de l’édition de l’an prochain que nous ferons également le 21 juillet. Nous ambitionnons de doubler le nombre de participants l’an prochain. Pour ce faire, nous inviterons directement les clubs de courses à pied des environs et tenterons d’intégrer un challenge, ce qui nous a été recommandé pour attirer plus de monde."

Ce sont des grands spécialistes du double effort qui sont arrivés les premiers et, ironie du sort pour un jour de fête nationale belge, ils étaient Français, à savoir Julien Cresson et Quentin Henniaux.

Dans leur catégorie ils devancent Jérémie Fievet et Aurélien Mantia alors que les Empain, Gaspard et François, complètent le podium. À noter que Gaspard, le plus jeune des participants, a reçu un prix spécial. La première équipe mixte est composée de Tangui Descamps et Dorianne Gamme. Ils ont devancé Vanessa Lepinois/Julien Velghe, Philippe Toussaint/Géraldine d’Hallewin. Chacune de ces équipes est repartie avec une coupe, et toutes ont reçu un petit cadeau spécial pour les remercier de leur venue.

Dimanche matin, c’est une course d’orientation qui était proposée. "Nous avons pu compter sur l’expérience et l’aide de Paul Timmermans qui a réalisé cette activité d’initiation." L’objectif était de retrouver une vingtaine de balises installée au sein du village de Fontaine-Valmont, sur une dizaine de kilomètres, en courant ou en marchant.