Célestin Evrats dame le pion à Erpion

Cette course à pied faisait partie d’un vaste programme d’activités étalées sur cinq jours et comprenant également une soirée en plein air, des tournois de pétanque et de mini-foot, entre autres.

Deux distances au programme: 5 et 10 km. "L’objectif est de faire découvrir notre beau village mais aussi d’emmener les coureurs dans les bois environnants et aux Lacs de l’Eau d’Heure, évoque Lise Aelgoet. Ce parcours est inchangé par rapport à la première édition."

Les deux distances auront attiré respectivement 25 et 30 runners. Des chiffres en baisse par rapport à 2019. "Le chronométreur nous a rassurés en nous disant que cette baisse de fréquentation s’était généralisée dans l’ensemble des joggings. Quoi qu’il en soit, nous comptons bien inscrire notre jogging dans la durée!"

Les frères Evrats, duathlètes bien connus dans la région, avaient opté pour le circuit long. Célestin fut le premier à l’arrivée, et le seul à descendre sous les quarante minutes, avec 2'26 d'avance sur Matthias, Laurent Evrard étant parvenu à s’intercaler entre eux. "Une belle bagarre avec Laurent qui est revenu sur moi à un moment donné, mais j’ai su donner l’impulsion nécessaire pour finir en tête" , déclara l’athlète du Tri4Phil. Sa dernière victoire datait du 22 avril: c’était lors de la Corrida de Philippeville. "Ce jogging erpionais ne figurait pas à la base dans mon agenda. Ce n’est que la veille que Matthias et moi avons décidé d’y prendre part." Lors de la première édition, ils s’étaient alignés sur le court: victoire pour Matthias et 4e place pour Célestin. Pour Célestin, c’était la possibilité de trouver un peu de rythme à pied. "J’ai envie de me tester sur un triathlon distance olympique en août. Puis j’enchaînerai avec les cross-duathlons de fin d’année."

Chez les dames, c’est Céline Tribolet de la Team Mahia qui s’est envolée vers la victoire.

Sur la courte distance, un autre athlète du club de Philippeville aurait pu l’emporter mais Corentin Gondry s’est fait devancer par Jérémie Deck. Céline Rifflart, qui fait elle aussi partie d’un club de triathlon, en l’occurrence le 3T, est la première féminine sur la distance.

Classements

10 km:

1. Evrats Célestin 39’58, 2. Evrard Laurent 40’27, 3. Evrats Matthias 42’24, 4. Lust Christophe 47’38, 5. Becue Rémy 47’49, 6. De Pestel Blaise 49’09, 7. Amant Bertrand 51’30, 8. Hanoulle Rémy 52’57, 9. Bastien Luc 53’32, 10. Stoupy Remy 53’49, 11. Bombled Christophe 53’58, 12. Sticker Johan 54’25, 13. Cléris Arnaud 55’45, 14. Tribolet Céline 55’47, 15. Linster Arnaud 59’37, 16. De Pestel Hervé 1’00’24, 17. Lanneau Greg 1’00’41, 18. Verbruggen Yves 1’01’33, 19. Jonquin Raphael 1’02’00, 20. Libion Marc 1’02’57, 21. Poty Francis 1’02’58, 22. Mathot Pauline 1’05’00, 23. Hardy Stéphane 1’06’37, 24. Pierson Benoît 1’10’05, 25. Herbecq Hugo 1’10’58, 26. Gillis Willy 1’11’05, 27. Lahaye Kaki 1’12’07, 28. Buyck Pascal 1’13’03, 29. Marvier Valentine 1’15’34, 30. Bomel Florent 1’15’36.

5 km

1. Deck Jeremie 18’41, 2. Gondry Corentin 20’25, 3. Rifflart Xavier 20’45, 4. Grandjean Benjamin 20’54, 5. Gustin Olivier 20’58, 6. Deck Joris 21’10, 7. Museux Firmin 21’26, 8. Thibaut Louis 21’27, 9. Meignant Hadrien 21’41, 10. Gremez Julien 22’18, 11. Deck Mathieu 24’30, 12. Rifflart Céline 24’39, 13. Coppin Guillaume 25’45, 14. Roulet Romain 26’30, 15. Cheruy Simon 27’34, 16. Cheruy Oscar 27’36, 17. Meunier Matis 27’46, 18. Ceci Armando 27’50, 19. Cimino Philippe 27’58, 20. Andris Quentin 30’25, 21. Laffineur Kevin 30’45, 22. Museux Suzi 35’44, 23. Bosmans Isabelle 40’00, 24. Bortels Loïc 40’00, 25. Laffineur Christian 40’10.