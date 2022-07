La 4e Grand-Place d’Acoz

En forçant les portes du Grand Prix de la Grand-Place de Bruxelles, Acoz a amplement réussi sa saison. Il fallait pour cela s’emparer de l’une des deux premières places d’un point de vue linguistique, au terme des luttes aller. Depuis, les « Coquis » sont quelque peu rentrés dans le rang. Ils viennent de glisser à la cinquième place au général et à la quatrième place francophone. Cela n’a rien de dramatique, d’autant que Maubeuge, Isières et les « Orangés » se tiennent sur un petit point. D’ici la fin de la saison régulière, quelques belles passes d’armes supplémentaires sont prévisibles, pour se placer au mieux en vue des play-off. Et dans l’immédiat, les « Coquis » retrouvent les pavés de la Grand-Place. L’événement est d’importance pour un club au palmarès vierge, mis à part quelques tournois, dont surtout le Sirault 2009, et le titre entre guillemets du challenge Covid (2020). Pour le reste, en 17 saisons de N1, dont 16 de suite depuis 2005, les Gerpinnois ont participé à six journées finales de coupe de Belgique, dont deux finales perdues (en 2011 et 2021, chaque fois contre Isières). En ce qui concerne le Grand Prix de la ville de Bruxelles, cela faisait sept ans que les Carolos ne s’étaient plus qualifiés. D’ailleurs, cela sera seulement leur quatrième déplacement dans la capitale. Leur meilleure prestation avait eu lieu en 2012. Ils avaient battu 7-6 l'adversaire qu’ils retrouveront demain, Thieulain, avant de s’incliner 7-3 contre Kerksken en finale. Dom.A.