Mohamed Dahmane est le nouveau président de l'Olympic Charleroi

Pourquoi avez-vous accepté ce rôle?

Au départ, je ne le voulais pas. Mais Patrick m’a convaincu. Il reste comme président d’honneur. C’est la meilleure des garanties, pour moi. C’est l’assurance de poursuivre son projet.

Quel projet?

Celui de rejoindre la D1B le plus rapidement possible. On a désormais un projet sur 2022-2025, que l’on présentera prochainement, avec toutes les réponses aux différentes interrogations.

Comme celles qui entourent le stade?

Cette saison, nous ferons la demande de licence pour la D1B. Nous avons calculé les coûts, nous avons des solutions. On peut rénover la Neuville et nous avons également des possibilités pour évoluer à quelques kilomètres, durant les travaux. Je dois encore rencontrer la Ville et certains partenaires. Je dois même en discuter avec notre voisin du Sporting.

L’épisode de La Louvière ne vous a donc pas refroidi?

À l’époque, si. Mais ce n’était pas la même configuration. Chez les Loups, j’ai été placé là comme bouclier. Je n’avais pas de pouvoir de décision. Ici, j’investis sur mes fonds propres. Je vais pouvoir mettre des barrières et bien développer nos différents projets.

Seraing, le RWDM, l’Union, cela fait rêver?

On va continuer avec les investisseurs locaux et le réseau de Patrick. Mais on va également ouvrir notre capital à l’étranger, pour faire grandir le club et lui permettre de franchir enfin ce fameux cap.

La D1B?

Je suis là pour cela. Si je peux amener l’Olympic en D1B, je pourrai mourir tranquille.

Quid de votre carrière de joueur et votre rôle de directeur sportif?

Je reste à la disposition du groupe. Cela me fera économiser un salaire. J’aime aller à la guerre, en première ligne, avec mon groupe. Farid Ait Atmane deviendra manager général et une cellule de recrutement nous rejoindra. On compte également développer un partenariat avec un club de D1A pour mettre des joueurs en vitrine.

Le recrutement reste-t-il ouvert?

Oui, on a conservé 70% du noyau de la saison dernière. On tient déjà de bons renforts. On va encore renforcer le groupe. Je veux jouer la tête et rejoindre la D1B le plus rapidement possible. Je n’investis pas mon argent pour terminer dernier.