Des finales à suspense chez les Montagnards

Les Thudiniens Alain Lams et Vanessa Laquidara se plaisent tellement bien chez l’ami Daniel qu’ils s’étaient inscrits dans deux tableaux: ils ont gagné celui du mixte 5 et perdu en finale du 6 (contre Vincent Authier, du Domaine, et Isabelle Degueldre, du Bois du Prince). Nadège Depasse, Thudinienne elle aussi, a gagné le 4etableau avec un joueur de Ressaix, Cédric Taildeman. Le dernier tableau de mixte a été l’affaire des Farciennois Charline Royaux et Frédéric Stilmant, qui forment décidément une paire ultra-compétitive puisqu’ils venaient de s’imposer dans cette même catégorie, sur les courts de Jumet.

Bien qu’il y ait eu peu d’inscrites, quatre séries de dames ont été montées. Deux d’entre elles se sont jouées en un seul match: Blandine Delprat les a gagnés tous les deux, avec Manon Coulon (dames 4) et Wivine Barbier (dames 3), trois Thudiniennes, encore! La Montagnarde Anne-France Wautrecht s’est, quant à elle, imposée en dames 7 avec Annie Gobert, des Acacias.

Chez les messieurs, le Bois du Prince a été mis à l’honneur avec les titres de Geoffroy Debelle et Jurgen Dewijn en messieurs 3 et de Vincent Hawotte en messieurs 4 (avec le Lovervalois Édouard Fauchet). Mais les Montagnards se sont aussi illustrés puisque Mathéo Tedaldi et Christophe Vandamme ont gagné en messieurs 7, en battant en finale Aymeric Verbaert et Thierry Marotte. Ce dernier devait encore jouer une finale lundi, avec Pascal Verbaert, en messieurs 6.

Quant à Joël Bodart et Franco Debartolo, ils sont passés tout près du titre en messieurs 5: ils ont malheureusement perdu au super tie-break.

Les résultats

DOUBLE MESSIEURS 3 – Demi-finales: Debelle/Dewijn b. Chan/Chan 7/6 6/1, Dewijn/Dewijn b. Marchand/Lewuillon 6/3 4/6 7/6. Finale: Debelle/Dewijn b. Dewijn/Dewijn6/7 6/4 7/6.

DOUBLE MESSIEURS 4 – Demi-finales: Lion/Destrée b. Sandras/Bodart 5/7 7/6 7/6, Fauchet/Hawotte b. Schoreels/Schoreels 6/1 6/1. Finale: Fauchet/Hawotte b. Lion/Destrée 6/3 6/0.

DOUBLE MESSIEURS 5 – Demi-finales: Trigaux/Lorena b. Beben/Beben 7/6 6/4, Bodart/Debartolo b. Chan/Delvaux 6/1 6/4. Finale: Trigaux/Lorena b. Bodart/Debartolo 6/4 5/7 7/6.

DOUBLE MESSIEURS 6 – Demi-finales: Verbaert/Marotte b. Maritte/Borromeo 6/4 6/3, Manco/Mary b. Tedaldi/Tedaldi 6/2 ab. Finale: à jouer.

DOUBLE MESSIEURS 7 – Demi-finales: Verbaert/Marotte b. Verbaert/Tack 1/6 7/5 7/6, Tedaldi/Vandamme b. Vassart/Mary 6/3 3/6 7/6. Finale: Tedaldi/Vandamme b. Verbaert/Marotte 6/4 6/3.

DOUBLE DAMES 3 – Finale: Barbier/Delprat b. Schiettecatte/Fastrez 6/2 6/7 7/6.

DOUBLE DAMES 4 – Finale: Delprat/Coulon b. Rase/Arnaud 6/2 6/3.

DOUBLE DAMES 6 – Demi-finales: Vandenhoudt/Ancart b. Hamaide/Degueldre wo, Rayez/Wolf b. Renier/Gille 6/4 6/1. Finale: Rayez/Wolf b. Vandenhoudt/Ancart 6/2 6/4.

DOUBLE DAMES 7 – Demi-finales: Bertrand/Alestra b. Gourves/Wauthier 6/4 6/3, Gobert/Wautrecht bye. Finale: Gobert/Wautrecht b. Bertrand/Alestra 6/3 2/6 7/6.

DOUBLE MIXTE 3 – Demi-finales: Royaux/Stilmant b. Hartéon/Viera Perez 2/6 6/3 7/6, Nizet/Schiettecatte b. Colin/Barros 6/2 6/3. Finale: Royaux/Stilmant b. Nizet/Schiettecatte 6/7 6/1 7/6.

DOUBLE MIXTE 4 – Demi-finales: Depasse/Taildeman b. Decoster/Brogniet 5/7 6/3 7/6, Marchand/Brusselmans bye. Finale: Depasse/Taildeman b. Marchand/Brusselmans 3/6 6/4 7/6.

DOUBLE MIXTE 5 – Demi-finales: Laquidara/Lams b. Anciaux/Tedaldi 6/0 6/4, Vanhée/Stevenne bye. Finale: Laquidara/Lams b. Vanhée/Stevenne 6/0 7/5.

DOUBLE MIXTE 6 – Demi-finales: Lams/Laquidara b. Loriaux/Corbisier 6/1 6/2, Degueldre/Authier b. Beben/Fontaine 6/4 6/1. Finale: Degueldre/Authier b. Lams/Laquidara 6/2 4/6 7/6.

DOUBLE MIXTE 7 – Demi-finales: Douillez/Cuvelier b. Bonnot/Feron 6/2 7/6, Capron/Pirson b. Tedaldi/Quertemont 7/5 0/6 7/6. Finale: Douillez/Cuvelier b. Capron/Pirson 6/1 6/4.