Le derby de Sambre-Dyle au programme

En Nationale 2, la bataille fait plus que jamais rage dans la deuxième moitié du tableau. Fontaine a eu la bonne idée de l’emporter face à un adversaire mieux classé (Ninove). Car, dans le même temps, Kastel est allé gagner chez l’avant-dernier. Les "Cloutiers" conservent donc leur petit point d’avance sur les Flandriens, actuels détenteurs de la redoutée 9eplace. Rappelons que les quatre derniers disputeront des play-down dont le vainqueur héritera du droit de disputer un barrage face à un team de N3. La situation risque de devenir de plus en plus chaude. Fontaine est en effet attendu à Tourpes, deuxième!