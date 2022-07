Valérie Leroy et Sophie Drofiak montent en puissance

Se farcir près de 40 km n’aurait pas non plus été très judicieux, vu que Sophie relève d’une micro-déchirure au mollet. "C’est l’occasion pour de remercier, en plus de Manu, notre kiné Frédéric Van Belle, qui fait un boulot remarquable pour nous retaper! Forcément, j’ai senti ce samedi que je manquais d’entraînement, mais j’espère que cela ira mieux pour notre prochain grand rendez-vous à Valérie et moi: la deuxième manche de l’EcoSwimRun au lac de Robertville, fin août, qui délivrera les titres de champions de Belgique."

Valérie sera alors dans les dernières semaines de préparation de son Ironman d’Hawaï. "Une autre fille qui fera aussi cet Ironman sera également à Robertville. Donc, la lutte pour la victoire sera serrée. De plus, nous n’avons encore jamais de SwimRun de plus de 28 km."

Adrien Roldan (3T) vainqueur en solo

Toujours est-il que les filles ont clairement le sentiment de monter en puissance. "À force de concourir ensemble, on se connaît de mieux en mieux, c’est évident. Nous avons aussi beaucoup acquis d’expérience commune dans la discipline. C’est notamment le cas dans l’allonge: on se tracte l’une l’autre, Val en course à pied et moi en natation, chacune dans sa discipline de prédilection. Cela fonctionne vraiment bien."

Dans l’épreuve du 19 km en solo, Adrien Roldan, du club 3T, s’est imposé en 2h10, alors qu’Aurore Cultiaux, du Q3T, a terminé 7eau scratch et 1redame du 9 km solo, en 1h24.