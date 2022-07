Le Bois du Prince a fait le plein

L’engouement ne se dément pas, au fil des ans. Il reste l’un des plus importants de la saison estivale de la région de Charleroi. "Nous avons la chance de pas avoir d’autres tournois qui se déroulent en même temps. Nous sommes aussi en pleine période de stages, beaucoup de clubs viennent l’après-midi et en soirée avec les élèves de leur école."

Et, comme la météo était idyllique toute la semaine (quoique fort chaude le week-end), la totalité des rencontres ont eu lieu sur les courts extérieurs (et intérieurs) de Montigny-le-Tilleul. Seule une finale a été reportée au lundi.

Qui dit gros tournoi, dit concurrence accrue. Remporter un tableau est déjà remarquable, en gagner deux est un exploit. Thierry Zuinen (B + 4/6) et Thibaut Grégoire (C30.4), du Bois du Prince, l’ont fait. En 45-2 et 35-3, Thierry n’a pas perdu le moindre set en cinq matchs. En 45-4, Thibaut n’en a pas perdu non plus en trois rencontres, mais en finale des 45-5, Michaël Vijverman (TC Fit Five Charleroi) lui en a chipé un.

Prosper Collie mérite lui aussi d’être mis en avant, de par son superbe parcours en messieurs 6. Six matchs joués, six victoires. Dans quatre matchs il n’a pas perdu plus de deux jeux!

Une finale a opposé des joueurs du club de Montigny-le-Tilleul: Philippe Gruselle (C30.5) a battu Hervé Aneut (C30.5) en 55-4. Michaël Hrunanski (C15.2) a, quant à lui, créé la surprise contre Michaël Ganassin (C15.2, RTC de Thuin) pour s’offrir le titre des 45-3. Bernard Meuret (C15.2, 55-2) et le petit Gabriel Mizher (qui a gagné son tableau 9-3 en poule) figurent aussi parmi les Princes vainqueurs.

Six autres joueurs du club ont atteint la finale, mais ont buté sur l’ultime obstacle: Yann Chicheportiche (C30, 35-5), Alexandre Delescaut (C15.2, messieurs 4), Hadrien Radelet (B + 2/6, messieurs 3), qui a perdu contre Anthony Pellegrini (B + 4/6, TC Fontainois), Christian Saucilar Aguillo (C15.3, 35-4), qui a pu chiper un set à Cédric Neumann (C15.4, TC Lausprelle), Christophe Roland (C30.1, messieurs 5), qui a offert une belle résistance en finale à Lucas Lurquin (C30.1, RTC de Thuin) et Tom Étienne (JG 15-3), battu par Matéo Tedesco (Kalypso).

Parmi les clubs vainqueurs, on retrouve à nouveau le Kalypso (Nadège Pinchart en dames 25-4, Milan Dasset en 9-1) et le RTC de Thuin (Justin Pasture en messieurs 2, Jeanne Brogniet en JF 11-2), mais aussi le Bertransart (Antoine Haccourt, JG 11-3) et le Tie Break Thudinien (Jacques Pireau en 55-3).