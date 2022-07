La Family Team ramène un titre au Domaine

Au club, l’équipe était surnommée la "Family Team". On y retrouvait aussi d’autres frères, Félix et Victor Van Elsuwege, ainsi que leur demi-frère Quentin Huyghebaert!

Après s’être évités en demi-finales, les messieurs 5 du TC Mont-sur-Marchienne et du TC de Thuin se disputeront le titre de champions du Hainaut dimanche prochain. Les deux clubs se sont qualifiés avec un petit set d’avance sur leur adversaire, respectivement le TC Venerie et le Pignolet. Les Mont-sur-Marchiennois ont aligné David Dave, Loïc Querriau, Nicolas Mathieu et Cédric Misson. Comme c’était 2-2 après les simples, la victoire en double de la paire Dave/Querriau (sans perdre un jeu) et le set pris par Nicolas et Cédric ont été décisifs.

C’était aussi 2-2 après les simples, du côté de Thuin. Eddy Lebrun et Andrea Mauro avaient gagné leur match, Alain Lams et Guillaume Deglasse ont perdu, mais Alain avait eu la bonne idée d’arracher une manche. Du coup, Eddy et Andrea n’ont plus eu qu’à terminer le travail.

À noter que les messieurs 6 du Villé TC ont malheureusement été éliminés en quarts de finale.

Duel Fontaine-Gerpinnes en 35-3

Par ailleurs, le TC Jamioulx ne gagnera pas de troisième titre cette saison: ses 35-2 ont été éliminés en demi par le TC Quiévrain et ses 35-3 en quarts par le TC Gerpinnes. Les Gerpinnois (Sébastien Durant, Julien Delforge, Jean-François Labruyère, Laurent Milioni, David Camplese) retrouvront une des deux équipes du TC Fontainois qui était encore en lice. Alignés samedi, Michaël Vanderveken, François Morucci, Vincent Baussens et le vétéran Alfred Bracke pourront prétendre à une place de titulaire! Le beau parcours des 35-5 du TC Froidchapelle s’est également arrêté en demi-finale.