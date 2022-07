Une fusée et une abeille au palmarès de la F raternité

Dépassant certains attardés de la courte distance, qui semblaient en souffrance sous cette forte chaleur, Romain Deblander a filé comme une fusée. "Je voulais partir prudemment, mais je me suis vite retrouvé seu l. Je me suis donc battu principalement contre la distance! J’avais le vélo qui ouvrait la course en point de mire et je regardais mon temps au kilomètre pour me motiver."

Romain prépare le championnat de Belgique de 10 km qui aura lieu dans quelques semaines, à Lokeren. "Mon meilleur chrono sur la distance est de 31'50. Je pense gagner une vingtaine de secondes."

Ce championnat de Belgique, Damien Dehu, deuxième à Villers, compte aussi le disputer avec l’objectif de descendre sous les 32 minutes. Il a aussi un autre objectif: remporter à nouveau le challenge. "C’est très bien parti. J’aurais voulu gagner aujourd’hui, mais Romain était plus fort. Je me suis méfié jusqu’au bout d’un possible retour de Pierre Lambin, car je connais sa valeur. Nous sommes sensiblement du même niveau."

L’abeille Sébastien Mahia est venue butiner sur la courte distance. Le Namurois a obtenu sa 385evictoire, la 46ede la saison. Sitôt la ligne d’arrivée franchie, il repartait vers de nouvelles aventures… "Je prends le départ d’une course de 8 km à Grimbergen, dans une heure et demie, pour tenter de décrocher une 3evictoire puisque j’ai gagné en triathlon en relais ce matin, avec mon équipe de Gembloux." Objectif atteint! "Je continue en effet à un rythme que l’on pourrait qualifier d’infernal. Mais j’ai décidé de ne plus faire de trails. Je choisis désormais uniquement des courses de 5 à 20 km car, à 36 ans, il me reste encore quelques belles années pour améliorer ma vitesse."

Pas de course à Leernes samedi prochain

Océane Chaussier a devancé les 21 autres dames de la longue distance. Sur le court, elles étaient 31 et c’est Kristel Geeroms qui a gagné. À noter que les challengers ont, devant eux, un mois de répit puisque l’étape qui aurait dû avoir lieu samedi à Leernes, a été annulée. La reprise est fixée au 14 août à Loyers, pour le jogging de la Miaou. "L’organisateur n’est pas rentré dans les détails de l’annulation, précise Alain Van Bergen. Un problème d’autorisation, semble-t-il. Aucune autre course ne viendra palier celle-ci. Nous contacterons les personnes qui s’y étaient déjà inscrites, soit pour un remboursement, soit pour un report d’inscription sur une autre activité Vals et Châteaux."