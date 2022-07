Aisemont: Lambert et Squélard; Doucet, R. Denis et S. Denis.

Pironchamps ne se fait pus aucune illusion en matière de maintien. Il regroupe d’ailleurs ses forces vives dans l’équipe A. les Farciennois n’alignaient en B que deux titulaires habituels, ce dimanche. Ils n’avaient dès lors rien à espérer face à une équipe d’Aisemont largement au-dessus du lot. Les visiteurs se détachaient directement à 0-2. Trois larges de Sylvain Denis offraient un premier jeu aux Sambriens (1-2). Aisemont s’appliquait un minimum et prenait l’armure à 1-7. Les visiteurs avançaient encore à 1-9 en reprise. Tout au plus les poulains d’André Legrain accrochaient-ils un second et dernier jeu à 2-9.