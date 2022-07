Belle remontada

Perdant trois jeux de 40 à 2, avec notamment trois baraques de Jacques, Acoz était rapidement distancé à 0-4. Geuens et Grégoire servaient bien. Un rechas hors-cadre de Dupont à 40 à 2 et une livrée fautive de Willaert à 40 partout replaçaient les Coquis dans la lutte : 4-4. Deux larges de Lamarche et un splendide contre-rechas de Dupont à 40-40 relançaient la Fraternelle. Celle-ci s’envolait à 4-7 au repos. Après partage des deux premiers jeux de la reprise (5-8), les Athois repartaient de plus belle à 5-10. Grégoire inscrivait 6-10. Avec sept rechas primés, Gil Thirion retrouvait toute sa verve au rectangle et les Orangés égalisaient à 10-10. Aubert inscrivait 10-11. Raguet croquait une balle de 40 partout : 11-11. Willaert permettait aux siens d’approcher du but à 11-12. Scarcez servait au large à 40 à 2. Geuens et Thirion fouettaient une dernière fois entre les perches, le premier forçant Scarcez à la faute : 13-12. Dom.A.