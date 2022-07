Jogging de Rance: Renaud Leblanc renoue avec la victoire un an plus tard

La dernière victoire de Renaud Leblanc était déjà à Rance, l’an dernier, aux "Quinze Pieds de la Domaniale". Onze mois plus tard il a remis ça dans l’autre grande course rançoise. "J’ai fait les trois-quarts de la course avec Martin Van Lerberghe avant de le distancer un peu à trois kilomètres de l’arrivée. Il n’a jamais pu combler cet écart. Je savais toutefois que je ne devais surtout pas relâcher mon effort pour ne pas avoir de mauvaise surprise."

Début juin à Stockholm, il avait vécu l’un des moments les plus forts depuis qu’il s’est mis à courir. "C’était mon 10e marathon et je cherchais à en faire un spécial: celui de Stockholm, qui est souvent considéré comme l’un des cinq plus beaux au monde, était idéal." Pour cette course, pas d’objectif de chrono, juste profiter! "Mais lorsque j’ai vu le chrono de 2h35 s’afficher au 40e km, je me suis dit que si je mettais moins de dix minutes pour les deux derniers kilomètres, j’allais pouvoir signer un record personnel. J’ai donc appuyé sur l’accélérateur pour battre ce record de deux minutes!"

Son prochain marathon, le 30 octobre prochain, s’annonce tout aussi mythique: le Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes fait partie aujourd’hui des plus grands marathons français, caractérisé par son parcours incroyable entre mer et palmiers et par l’importance de son peloton. "Battre mon record personnel ne sera pas l’objectif principal car cela sera très difficile pour moi de faire mieux, mais si toutes les conditions sont réunies et que la préparation se passe bien…"

Chez les dames, Patricia Windal et Armande Petit n’ont jamais été bien loin l’une de l’autre mais c’est Patricia qui a su passer devant.

Alex Mohdhi et la famille De Pestel sur le court

Sur le court, Alexandre Mohdhi a renouvelé son succès en 2019. Cette course lui est chère puisqu’il habite Rance. "Une belle victoire à domicile après une petite période de repos . J’ai parcouru les 4.5 km en 17'31 sur un parcours principalement boisé. Avec la chaleur, la fin de course s’est jouée au mental, mais j’ai su globalement bien gérer mes efforts." Le podium féminin est 100% De Pestel! Sarah devance Hélène et Coline.

Prochain rendez-vous du Guérit: le 6 août à Clermont. Les challengers reviendront à Rance le 24 septembre pour les Quinze Pieds.

Les résultats

4.3 km

1. Mohdhi Alexandre 17’31, 2. Ghislain Maximilien 17’46, 3. Cauet Thibaut 17’48, 4. Sagie Sandro 18’06, 5. Gondry Corentin 18’12, 6. Bertaux Liam 19’40, 7. Lernout Matthias 19’49, 8. Ducarme Nicolas 19’56, 9. De Pestel Sylvère 20’32, 10. Guiot Fabrice 20’57, 11. Blequit Alex 21’05, 12. De Pestel Sarah 21’15, 13. Poiron Olivier 23’38, 14. Thirifays Cédric 23’55, 15. Laboureur Eric 23’59, 16. Poty Francis 24’10, 17. De Pestel Hélène 24’45, 18. Noel Jonathan 25’26, 19. Maronet Bruno 25’29, 20. De Pestel Coline 26’18, 21. Eglem Thibault 26’31, 22. Thomas Marie-Lise 27’24, 23. Stassart Keteline 27’45, 24. Virgo Aline 28’11, 25. Eglem Isaline 28’13, 26. Laffineur Kévin 28’17, 27. Septon Marie-Emilie 29’42, 28. Debruyn Laura 29’51, 29. De Pestel Anna 29’59, 30. Hannevart Laurent 30’50, 31. De Bruyn Sophie 31’07, 32. Caudron Océane 32’06, 33. Kocurek Philippe 32’09, 34. Dardenne Aude 32’40, 35. Laffineur Christian 35’41, 36. Tarin Jean-Paul 36’04, 37. Eloy Jean-Claude 36’25, 38. Hurez Laetitia 40’03, 39. Pierrot Pascal 40’03.

8.8 km

1. Leblanc Renaud 32’05, 2. Van Lerberghe Martin 32’20, 3. Cresson Julien 34’50, 4. Urbain Jonathan 35’41, 5. François Raphaël 36’31, 6. Lust Eric 36’38, 7. Nordier Ludovic 36’55, 8. Leroy Joris 37’24, 9. Colinet Cédric 37’46, 10. De Backer Robby 38’25, 11. De Pestel Blaise 38’54, 12. Hennequenne Romain 39’15, 13. François Hervé 39’55, 14. Leroy Luc 40’37, 15. Rochette Arnaud 40’39, 16. Maudoux Lionel 40’48, 17. Lambrechts Olivier 41’13, 18. Windal Patricia 41’25, 19. Petit Armande 41’39, 20. Amant Bertrand 42’02, 21. Debaise Pascal 42’04, 22. Poelaert Hilda 42’23, 23. Di Cataldo Michel 42’47, 24. Di Cataldo Salvatore 43’04, 25. Detre Pascal 43’17, 26. Declercq Guy 43’26, 27. Deville Philippe 43’32, 28. Stoupy Remy 44’02, 29. Anselin Dominique 44’07, 30. Hernoux Laurent 44’15, 31. Dambroise Kristel 44’29, 32. Beugnies Nicolas 44’51, 33. Nicolas Jérôme 44’55, 34. Guillaume Yves 45’23, 35. Es Christian 45’46, 36. Aubert Serge 47’42, 37. De Pestel Hervé 49’22, 38. Drancourt Jean-Michel 49’30, 39. Guerisse Delphine 51’51, 40. Colinet Patricia 52’14, 41. Sandrat Dorian 52’43, 42. Stoupy Michel 53’01, 43. Bourlard Frédéric 53’29, 44. Colinet Paul 54’16, 45. Henry Philippe 57’17, 46. Drancourt Monique 57’37, 47. Rennesson Jean-Christophe 1’02’00, 48. Tulli Paola 1’12’42, 49. Torfs Christine 1’12’50.