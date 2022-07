Le baptême du feu de Mauro Romani

"Heureusement, j’ai pu compter sur l’aide de mon prédécesseur, Marc Duray, lance-t-il. Ce n’était pas évident, car nous n’avons que trois courts et tous sont extérieurs. Lorsque les inscriptions ont affluées, nous nous sommes interrogés sur le fait de les clôturer plus tôt ou pas. Et finalement, nous avons pris cela comme un défi! J’ai personnellement pu me rendre compte de la belle solidarité des clubs de la région, qui ont tout de suite accepté de nous prêter des terrains, et plus précisément l’Astrid, le RCIT Loverval, le TC Lausprelle et le Bois du Prince."

Les joueurs ont été irréprochables. "Aucun fait négatif à déplorer les concernant. Au contraire, ils se sont montrés très compréhensifs lorsque la programmation de samedi a été perturbée par des matchs à rallonge. Je ne retire vraiment que du positif de cette première expérience!"

Mauro a réussi a tout clôturé dès dimanche soir, ce qui n’était pas évident, vu le grand nombre de finales à jouer.

Un joueur est sorti du lot: François Hanne. Le C30 du RCIT Loverval s’était inscrit dans deux tableaux et il les a gagnés tous les deux. En messieurs 4, il a signé une première perf en qualifications contre le C15.4 Lionel Hamels. Ensuite, dans le tableau final, il a bénéficié de l’abandon du C15.2 Charles Dacosse, a sorti le C15.3 Pierre Fontaine avant de bénéficier, là encore, de l’abandon de son adversaire en finale, Damien Demangel (C15.4) pour s’offrir son premier titre dans la catégorie! Grand favori des messieurs 5, de par son statut de leader au Critérium, François a remporté trois autres matchs pour se payer un troisième titre (après Beaumont et Gilly). Le succès familial est total puisque son papa Pierre (B + 4/6) a aussi gagné, en 45-2.

David Camplese, seul Gerpinnois vainqueur

Deux Gerpinnois étaient encore en lice le dernier jour. Si Jean-François Labruyère (C30) a perdu en 45-4 (contre le C30 du RTC de Thuin Fabian Debroux), David Camplese (C15.4) est allé jusqu’au bout en 35-4.

Trois joueurs de Lausprelle figurent au palmarès de cette édition 2022: Philippe Chan (C15.3, 45-3), Olivier Gabrys (C30.2, 55-3) et Sarah Foncoux (C30.5, dames 45-2).

Le Fontainois Anthony Pellegrini (B + 4/6, messieurs 3), les Jamelovien Jules Brocal (C30.5, messieurs 6) et Nicolas Van Brabandt (C30, 35-5), le Kalypsien Laurent Hartéon (B + 2/6, 35-3), le Carolo du Fit Five Michaël Vijverman (C30.4, 45-5), le Gillicien José Carballeda (C15.5, 55-2), la Farciennoise Emma Royaux (C15.1, dames 3), les Mont-sur-Marchiennoises Lauryn Laroche (C30.1, dames 4) et Laudane lebecque (C30.5, dames 5) complètent le tableau des vainqueurs.

Résultats

MESSIEURS 2 – Demi-finales: Arnaud Defalque b. Adrien Gilot 6/3 5/7 6/3, Louis Beugnies b. Anthony Pellegrini 6/3 6/2. Finale: Beugnies b. Defalque 6/4 6/4.

MESSIEURS 3 – Demi-finales: Anthony Pellegrini b. Tymour Unal 6/2 6/1, Valentin Ventura b. Florent Mainil 6/2 6/3. Finale: Pellegrini b. Ventura 6/4 6/4.

MESSIEURS 4 – Demi-finales: François Hanne b. Pierre Fontaine 6/3 6/3, Damien Demangel b. Maxime Burton 6/3 6/2. Finale: Hanne b. Demangel 3-2 ab.

MESSIEURS 5 – Demi-finales: Louis De Haes b. Frédéric Dumont 6/7 6/4 6/0, François Hanne b. Alain Hanotiaux 6/1 6/4. Finale: Hanne b. De Haes 6/1 6/3.

MESSIEURS 6 – Demi-finales: Lucas Lambert b. Édouard Fauchet 6/2 6/1, Jules Brocal b. Gérald Piret 6/2 6/1. Finale: Brocal b. Lambert 6/3 6/3.

DAMES 3 – Demi-finales: Emma Royaux b. Perrine Daubresse 6/0 6/1, Manon Coulon b. Marine Delmotte 6/3 6/3. Finale: Royaux b. Coulon 6/3 6/2.

DAMES 4 – Demi-finales: Lauryn Laroche b. Virginie Losseau 3/6 6/0 6/1, Gwendoline De Meyere b. Florence Renard 7/5 7/5. Finale: Laroche b. De Meyere 6/2 6/3.

DAMES 5 – Demi-finales: Laudane Lebecque b. Sarah Foncoux 5/7 6/3 6/1, Alissa Buez b. Virginie Dessart 6/0 6/2. Finale: Lebecque b. Buez wo.

MESSIEURS 35-3 - Demi-finales: Olivier Langlet b. Sébastien Durant 5/7 6/1 6/4, Laurent Hartéon b. Cédric Naviel 6/1 6/0. Finale: Hartéon b. Langlet 6/4 3/6 6/2.

MESSIEURS 35-4 - Demi-finales: Maxime Burton b. Jean-Jacques Delvigne 6/2 6/0, David Camplese b. Damien Demangel 6/2 6/4. Finale: Camplese b. Burton 6/1 6/2.

MESSIEURS 35-5 - Demi-finales: Wim Van Loo b. Jérôme Minet 6/4 6/3, Nicolas Van Brabandt b. Cédric Di Pietro 6/1 6/3. Finale: Van Brabandt b. Van Loo 6/1 6/3.

MESSIEURS 35-6 - Demi-finales: Jean-François Martin b. Jérôme Minet 6/4 6/1, Renaud Bomblet b. Walter Bauduin 3/6 63 76. Finale: Martin b. Bomblet 6/2 6/0.

MESSIEURS 45-2 - Demi-finales: Jean-Marc Aubry b. Stéphane Sower wo, Pierre Hanne b. Benoît Pierret 6/4 6/0. Finale: Hanne b. Aubry 6/0 6/1.

MESSIEURS 45-3 - Demi-finales: Laurent Camplese b. Patrick Legai 6/7 6/3 7/6, Philippe Chan b. Olivier Ciselet 6/4 6/4. Finale: Chan b. Camplese 6/4 0/6 2-2 ab.

MESSIEURS 45-4 - Demi-finales: Jean-François Labruyère b. Fabien Lambert 6/4 6/4, Fabian Debroux b. Albert Verschoren 6/3 6/2. Finale: Debroux b. Labruyère 6/1 4/6 6/1.

MESSIEURS 45-5 - Demi-finales: Michaël Vijverman b. Georges Nolard 6/3 6/4, Philippe Dubisy b. Raymond Gérard 6/3 6/1. Finale: Vijverman b. Dubisy 6/3 6/2.

MESSIEURS 55-2 - Demi-finales: José Carballeda b. Éric Debaerdemaker 6/0 6/0, Giuseppe Ritaccio b. Michel Deridder 4/6 7/6 7/5. Finale: Carballeda b. Ritaccio 4/6 5-5 ab.

MESSIEURS 55-3 - Demi-finales: Rosario Costorella b. Carl Vandendoren 6/3 6/4, Olivier Gabrys b. Bernard Pochet 6/1 6/2. Finale: Gabrys b. Costorella 6/4 6/3.

MESSIEURS 65-1 - Demi-finales: Yves Blavier b. Hugo Batteauw 6/2 6/2, Eugène Vanhollebeke b. Rosario Costorella 6/3 7/5. Finale: Blavier b. Vanhollebeke 6/4 6/3.

DAMES 45-2 - Demi-finales: Sarah Foncoux b. Fany Brasseur 6/0 6/1, Marjorie Notte b. Despina Eleftheriou 5/7 7/6 6/3. Finale: Foncoux b. Notte 6/0 1/6 6/3.