Le président Troiani avait promis du lourd. Il a tenu promesse! Wilde Gomes Da Silva a accepté de relever un nouveau défi.

Âgé de 41 ans, ce double champion du monde avec le Brésil (2008-2012) et double champion d’Europe avec le FC Barcelone (2012-2014) affiche un palmarès impressionnant. Il compte également 7 championnats, 5 coupes et 3 supercoupes d’Espagne, 1 championnat brésilien et bien d’autres titres. Un pivot de qualité qui a évolué dans les plus grands championnats du monde. Il faudra désormais connaître son état de forme.