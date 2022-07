Le diesel Joos fait la différence pour Maubeuge

La partie suivante, entre Maubeuge et Sirault, fut moins agréable et se traîna en longueur. Will Cassart se montrait irrégulier et Joos ne se montrait pas non plus sous son meilleur jour. À 3-4, W. cassart se retrouvait subitement: deux outres. Navaux enlevait son jeu: 5-4. Joos, avancé au petit-milieu, remisait entre les perches à 40-40 et réussissait sa 3eoutre dans le dernier jeu: 7-4.