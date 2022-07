Un festival de doubles aux Acacias

Dix tableaux: c’est ce qu’auront réussi à monter Philippe Claerhoudt et Benoît Pirson pour le tournoi de doubles du TC Les Acacias. Septante-deux équipes avaient validé leur bulletin de participation sur le site de l’AFT. Samedi soir, quatre lauréats étaient déjà connus et trois d’entre eux venaient du RTC de Thuin: les toujours compétitives Wivine Barbier et Manon Coulon (dames 4), ainsi que Stéphane Brogniet (messieurs 4), qui faisait équipe avec son fils Hugo, affilié au TC Lausprelle.