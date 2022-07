Les vétérans montrent l’exemple

Au Tie Break Thudinien, on évoquait une semaine idéale. "Pour notre tournoi, il n’y a pas eu une goutte de pluie et tous les matchs ont été disputés chez nous, sur nos terrains, que demander de plus?, s’interrogeait le juge arbitre Joël Delahaut. En plus nous sommes parvenus à obtenir 137 inscriptions. D’ailleurs il ne nous en aurait pas fallu beaucoup plus puisque nous ne disposons que de trois courts extérieurs. Quatorze tableaux, c’est aussi un beau chiffre."