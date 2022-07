Le tennis national en fête au Bjorn’s Club

Grâce à son tableau messieurs 1, le Bjorn’s Club a attiré la semaine dernière à Farciennes quelques-uns des meilleurs joueurs belges. Sept classés parmi les A s’étaient inscrits: Loïc Cloes (16ebelge), Benjamin d’Hoe (17e), Julien Dubail (24e), Maxime Lapraille (32e), Jacques Gley (33e), Arnaud Destrebecq (46e) et Thorben Sannen (47e). Un plateau extrêmement relevé donc! Les forfaits de Cloes et Destrebecq avant leur entrée en lice n’ont pas nui à la qualité du spectacle. "En octobre, nous avons fait savoir à l’AFT que nous aimerions organiser un tableau cinq étoiles fin juillet, évoque Nicolas Trentin. L’idée était de le proposer en plus des catégories habituelles du Critérium. C’était un sacré défi puisque jamais auparavant nous étions allés aussi loin dans les étoiles! Hélas, en février, nous avons été informés que nous ne pourrions l’organiser fin juillet car un tableau du même genre avait lieu au Bercuit et il était prioritaire car plus ancien. Nous avons donc décidé d’avancer ce tournoi étoilé à ce début juillet. Du coup nous espérions aussi avancer notre tournoi des autres catégories mais cela n’a pas été possible car cette semaine était déjà très chargée en tournois. Finalement, nous organiserons donc celui-ci comme avant, fin du mois!"