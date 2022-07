Arrivées : Alfredo Perfetto (Genappe), Luca Solimando (Sauveniere), Amaury Bourdon (Flavion).

Départs : Samy Falla, Lucas et Thomas Pirquet (Gosselies), Marco Stella (Montignies), Loic Andre (?), Luciano Guaeitta (?), Alexis Gobec (?), Jeremy Herbots (Goutroux), Marco Ramundo (?), Mohammed Bencheikh (?), Olivier Voussure (Jumet).

Goutroux

Coach : Christophe Barrit

Arrivées : Lucas Galvez Y Lopes et Ali Gul (Trazegnies Sports), Gyullian D’Antonio (Nalinnes), Rodrigue Bert (défenseur), Fabien Kindermans (milieu) et Quentin Kinderman (défenseur – MSM/Collège), Tobias Tomasos (?), Jeremy Herbots (attaquant – Forchies), Mathyas Termolle (défenseur – Gouy), Valentin Walka (défenseur – Olympic Charleroi), Damien Dekelver (gardien – Courcelles), Redouan El Marini (milieu), Mohammed Haddadi (défenseur) et Nicolas Vandeville (P4 Goutroux).

Départs : Steven Giraldi (Jeunesse Trazegnies), Gauthier Minneboo (?), Thomas Drugman (athlétisme), Maxime Dumonceau (?), Bryan Malpaix (?), Kévin Vanmelo (Baulet), Mickael Sproloquio (arrêt), Achraf Hamraoui (Courcelles), Jason Lambaux (Frasnes).

PàC/Buzet

Coach : Mathieu Huyghebaert

Arrivées : Younes Chibale, Matteo Salaris et Alexandre D’Ambrosio (Houdeng), Mathieu Van De Meerssche (Fontaine).

Départs : Alexandre Baume (Naninnes), Virgile De Ridder (Frasnes).

Roux

Coach : Rudy Peretti

Arrivées : Yannick Alin (?), Guillaume Paternot (?), Loris Bartholome (?), Aurélien Castille (?), Julien Vandercruyssen (P4 Roux), Aurélien Gomez (reprise), Georgy Vandercruyssen (AS Montigny), Joseph Russo (Thuin), Mahdi Ghorbel (reprise), Mevrick Oneda (MSM/Collège), Mike Doyen (Montignies), Youri Wnuck (Mellet).

Départs : Samuel Libambu (Bioul), Orlando Pirronitto (Baulet), Lorenzo Pirronitto (arrêt).

Trazegnies Sports

Coach : Loris Passiflora

Arrivées : non-communiqué.

Départs : non-communiqué.