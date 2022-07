Le Bois du Prince célèbre à nouveau

Les week-ends festifs se succèdent au Bois du Prince. Le club de Montigny-le-Tilleul a remporté dimanche son quatrième titre de champion du Hainaut! Après les garçons 17-2, les filles 17-3 et les messieurs 45-2, ce sont les quatre joueurs de la division 2 qui ont gagné leur compétition. Leur victoire finale contre Braine-le-Château s’est dessinée dès les simples: Thibaut Colin, Adrien Lorent et Benoît Lorent ont fait respecter la logique des classements en ne concédant jamais plus de cinq jeux. L’exploit est venu du C30.5 Victor Ligot qui est parvenu à battre en trois manches un C15.4. Les doubles, avec Pierre Vanderveiken et Alexandre Marsigny, n’avaient donc plus beaucoup d’enjeu.