Un bon point pour les Coquis

Acoz n’a pas fait longtemps illusion dans ce duel entre membres du top 6. Les Coquis ont, d’entrée, opéré la cassure à 0-2. Mais par la suite, ils ne parvinrent plus à masquer les problèmes de santé de leur foncier. Le prometteur Gil Thirion souffre en effet du dos. Lamarche dut finalement le remplacer. Le temps que l’intéressé trouve ses marques au derrière, les Termondois s’étaient détachés à 7-2 au repos. Les Gerpinnois se montrèrent plus accrocheurs à la reprise. Les deux premiers jeux allèrent en partage avant que les visiteurs n’alignent quatre jeux pour se replacer dans la roue des Assurés. Cependant, la jonction n’eut pas lieu. La perte d’un jeu de 40 à 2, qui plus est trop vivement contesté par les Carolos, eut pour effet majeur de couper les moyens wallons. Il n’en reste pas moins qu’Acoz remporte là un bon point. Dom.A.