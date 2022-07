L’arrêt surprise de Marine Hannaert

Du côté du T1, les sentiments sont partagés entre tristesse et embarras: "Je suis vraiment attristé d’apprendre l’arrêt de Marine. Je la connais depuis de nombreuses années et j’ai même joué avec son papa à l’époque (rires). Je comprends tout à fait qu’elle veuille faire un choix de vie. Toutefois, j’aurais préféré qu’elle me l’annonce plus tôt. En effet, je ne sais pas encore si une de mes joueuses de champ va glisser au poste de libero pour accompagner Diana Castano qui a déjà 38 ans ou si nous allons donner la chance à une jeune Belge afin de préparer l’avenir comme nous le faisions avec Marine. J’ai déjà quelques idées mais rien de concret…"