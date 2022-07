Fontaine réagit en fin de lutte et arrache un point

Oeudeghien 13 - Planois 5

Planois devait à nouveau composer sans Haubruge, Geens et Vigliucci. Le président Claude Roels prenait place en devanture, aux côtés de Close. Gravar, Perveux et Van Nuffelen occupaient les postes de frappe. Supérieurs sur le rectangle, les visités alignaient les jeux pour filer au repos (7-1). "Nous avons tenté plusieurs permutations avec Close au fond, puis Gravar, mais sans pouvoir inverser la tendance" , souligne Alexis Perveux. Au second acte, les Biesmois offraient une meilleure réplique et revenaient à 10-3 et 12-5, sans réussir à sauver le point.

St-Servais 13 - Tourpes 4

Les Namurois ont offert une prestation 5 étoiles à leurs partisans, face aux leaders. Les visités annonçaient la couleur en empochant les deux premiers jeux de 40-40. Namur poussait Huard à la faute et Piron fouettait entre les perches pour le second. À 4-0, Merveille gagnait son jeu sur le tamis, mettant les frappeurs visiteurs en difficulté. Potiez remplaçait Van Stalle, mais sans pouvoir empêcher les Namurois de filer à 7-0. Au second acte, les Namurois s’envolaient à 10-1 et 12-2, avec Merveille, Piron, Lahaye et Everaerts performants au rechas.

Kastel 13 – Fontaine 9

Fontaine sauve les meubles en ramenant la troisième unité de son déplacement le long de l’Escaut. Ce point permet en effet aux Cloutiers de devancer d’une courte tête des Flandriens toujours détenteurs de la place de barragiste mais néanmoins relancés dans la course au maintien. Les Carolos ont dans un premier temps suivi le mouvement. Toutefois, la propension visiteuse à trop souvent servir au large a fini par peser lourd dans la balance. Fontaine loupe la bagatelle de 17 services pour moitié moins en face (9). Après 5-4, la partie bascule définitivement. Le repos est atteint à 7-4 et Kastel pousse encore jusqu’à 10-4. Delavallée interrompt la série négative et Motte enlève le point dans la foulée. Plus que jamais il faudra se battre jusqu’au bout pour assurer le maintien.