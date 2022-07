Arrivées : néant

Départs : Nicola De Paola (arrêt), Marius Moulin (?), Ludovic Francotte (Frontieres), Romain Francotte (Pesche).

Bouffioulx

Coach : Geoffray Verschoren

Arrivées : Dylan Verschoren (Farciennes), David Decoux (Ransart), Arnaud Jacquemain (Roselies), Lorenzo Bandini (Onoz), Mario Pisano (Tarcienne).

Départs : Loïc Debuisson (Molignée).

Boussu-lez-Walcourt

Coach : Marc Roelants

Arrivées : Frédéric Ciscato (?), Antoine Sulivan et David Bascour (Marbaix), Quentin Potier (Rance), Maxime Beltus (reprise), Marco Rigotti, Adrien Anize et Sam Gille (retour de prêt).

Départs : Rocky Ndebe et Alan Vraie (Erpion).

Erpion

Coach : Thomas Stainier

Arrivées : Max Blaise et Francesco Forino (Solre-sur-Sambre), Florian Colinet (Walcourt), Steven Godfroid (Marcinelle), Sam Grainson (Chimay-Virelles), David Motema (Beaumont), Rocky Ndebe et Alan Vraie (Boussu-lez-Walcourt), Charly Museux (Philippeville).

Départs : Nathan Stuyck (Beaumont).

Fleurus

Coach : Alba Mayanga

Arrivées : Jason Lescroart et Harrison Henry (Jumet), Maxime Owholo Okpolokpo (Standard Flawinne), Logan Leleux (Auvelais), Gaetan De Kleermaeker (Bruxelles), Alexandre Tilmant et Mathias Baurain (Baulet).

Départs : Guillaume Devert (Ligny), Nathan Depover (arrêt), Jeremy Dumont (Jumet), Valentin Michaux (arrêt), Lenny Ruidant (arrêt), Benjamin Bastien (arrêt).

Frasnes

Coach : Mathieu Van Yperzeele

Arrivées : Remy Thomas, Quentin Picart et Julien Picart (Gouy), Adrien Patte (Molignée), Jason Lambaux (Goutroux).

Départs : Denis Baugniet (Naninne), Dylan Berdoyes et Florian Vynckier (noyau A Frasnes), Kevin Tielemans (Spy).

Gerpinnes

Coach : Adriano Schilardi

Arrivées : Domenico Alfano (?), Matteo Angelozzi (?), Romain Cenci (?), Thibault Cenci (?), Benjamin Chapelle (?), Ugo Draguet (?), Mathieu Grymonpez (?), Kevin Massart (?), Loic Pin (?).

Départs : Oussama Mhainina (Sporting Farciennes), Gaspard Courtin et Thibaut Declercq (Erasmus), Thomas Michotte (noyau A Gerpinnes), Mehdi Taouchant, Ilyas Nasser, Massimo Teti, David Van Vlaender, Livio Amico, Xiao Yee (Carolo Football).

Gosselies

Coach : Fred Caruana

Arrivées : Samy Falla, Lucas Pirquet et Thomas Pirquet (Forchies), Florian Mesplede (Frasnes), Fabrice Caruana, Benjamin Labarre et Laurent Mapakou-Bansompili (noyau A Gosselies), Samuel Calandrini (Binche), Nicola Mucci (?), Romain Filieux (U17 Gosselies), Ethaniel Staquet (Seneffe), Benoît Wéry (Bracquegnies), Anthony Silveri (Houdeng), Flavian Leporé (?), Aymen Salami (?), Cyril Sevrin (Mellet).

Départs : Matteo Campanella (?) et Sacha Boudart (Montignies), Steve Vanden Broeck (?), Denis Dacet (arrêt devient T2), Salvatore Baglione (Farciennes).

Jamioulx

Coach : Jeremy Lemarque

Arrivées : Lucas Atlas (AS Montigny), David Ryzinski (MSM/Collège), François Hanne, Jules Demets, Charles Dandois, Tom Depuis, Bruno Jacques, Sam Maton, Cyril Debelle et Louis Bourgeois (U21 Jamioulx), Thomas De Rubeis (Marbaix).

Départs : Romain Guillery (Snef), Olivier Halloy (Marbaix).

Jumet

Coach : Franco Cigna et Mesut Ozmen

Arrivées : Tolga Özyurt (Gilly), Bora Yavuz (U19 Olympic de Charleroi), Tolga Öntürk (MSM/Collège), Mauro Coco (?), Gianni Parise (?), Olivier Voussure (Forchies), Stefano Faustini (futsal), Massimo Pasetti (?), Quentin Rigon (Goutroux), Angelo Buono (?).

Départs : Clode Lombart (Carolo Football).

Marcinelle

Coach : Sergio La Valle

Arrivées : Riccardo Caldarella (AS Montigny), Fausto Fragapane (Frasnes), Florian Lecluselle (Biesme), Dominic Lefèvre (Namur), Aurélien Leoni (Leuze-Longchamps), Geoffrey Neus (Nalinnes), Antoine Sommeville (Courcelles), Ayoub Zoha (Trazegnies).

Départs : Akif Bayram (?), Joffrey Bernard (Fontaine), Thomas Champagne (?), Hugo Dumont (?), Logan Dumont (Montignies), Aymeric Foulon (?), Steven Godfroid (Erpion), Sako Sidibé (?), Michel Sidiras (coach P4 Marcinelle), Moussa Taider (?).

Montignies

Coach : Oriani De Santis

Arrivées : Regis Blondiaux (Nalinnes), Christopher Mignon (Vacresse), Yassine Ayadi, Diego Manuel Pedro Cardoso et Gianluca Raziano (AS Montigny), Luca Josephi (Châtelet), Logan Dumont et Antoine Pirard (Marcinelle), Matteo Campanella (Gosselies), Olivier Brogneaux (Solre-St-Géry), Shaun Kabeya, Roman Berghen, Maxime Voronin, Mattéo Manni et Amory Huart (U19 Montignies), Samir Louhaeb (Nivelles), Emre Devili et Muhammed Devili (Gilly), Fathi Ozgen (Baudour), Marco Stella (Forchies), Nathan De Fortunato (MSM/Collège), Sacha Boudart (Gosselies).

Départs : Imran Taflan (?), Ayoub Jalali (?), Suheyb Kilic (?), Farid Affo (?), Mamoudou Diop (?), Luca Di Giannantonio (?), Amaury Mucci (?), Nicolas Lobina (?), Daryl Tchomfang (?), Mattéo Tavianucci (?), Oliver Ngwanza Malonda (?).

Ransart

Coach : David Sanchez

Arrivées : Colin Brousmiche (Jemeppe), Boudaoin Bondonga (Trazegnies Sports), Majid Jerbi (Frasnes), Hamza Heusseini (?), Bruyon Boyen (étranger).

Départs : Gauvin Bilinska (Frasnes), Nathan Carlier (Jumet), Livio Nortaini (Froichapelle).

Solre-St-Géry

Coach : Gianni Amico

Arrivées : Maëllan Canard (Gosselies), Gianni Di Bernardo (Bioul), Jordan Amant et Robert Rodberg (Rance), Tom Herpers (Jumet).

Départs : Matteo Buyssens (arrêt), Jonathan Clerbois (arrêt), Carlos Martinez (Falisolle-Aisemont), Olivier Brogneaux (Montignies).

Sporting Farciennes

Coach : Jérôme Deraedt

Arrivées : Wiliam Vermeulen (MSM/Collège), Florent Lambert (St-Gérard), Matisse Wilmart (Tubize), Yanis Thirion (Tamines), Benjamin Lossa (Roselies), Salvatore Baglione (Gosselies), Oussama Mhainina (Gerpinnes), Ayoub Jalali et Imran Taflan (Montignies), Anoir Kammach Oggadi (Baulet), Christophe Monje Y Galvez (Mellet), Amory Legai, Lorenzo Herman, Nikola Bosanac et Eddy Berthoumieu (Fleurus).

Départs : Gregory Dejaiffe, Claudio Furgiuele, Anthony Maffeis et Yassine Tabi (Auvelais), Mustafa Yildiz, Mikayil Polat et Bilal Bilgili (Roselies), Louka Brigano (?), Anthoni Brigano (arrêt), Christophe Lejeune (arrêt), Massimo Potenza (arrêt), Burak Kurt (?), Ugur Tunabi (?).

Rance

Coach : Sébastien Vanhee

Arrivées : non-communiqué.

Départs : non-communiqué.