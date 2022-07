David Soglia reste un sacré compétiteur

David Soglia est une figure du tennis carolo. B-15.4 de la fin des années 90 jusqu’en 2005 lorsqu’il évoluait au RAECT Mons, il a ensuite gardé le classement de B-15.2 lorsqu’il s’occupait le poste de responsable de l’école de tennis du Bertransart. Depuis un peu plus de deux ans, il s’occupe dorénavant de celle du TC Mont-sur-Marchienne. Ne faisant quasiment plus de compétition, il a logiquement rétrogradé dans le ranking à tel point qu’il n’est plus aujourd’hui "que" B-2/6, un classement qui ne reflète évidemment pas sa vraie valeur. La semaine dernière, il a signé son grand retour en compétition à l’occasion du tournoi de son club. Sur les courts dont il connaît les moindres recoins, il a démontré qu’il avait davantage que de beaux restes. Mais il a aussi pu se rendre compte que la relève est là: en demi-finale, dans un choc des générations, le jeune Mattéo Semal (B + 2/6, TC Lausprelle) lui a chipé un set! David a su s’en sortir et a ensuite enlevé plus facilement la finale contre Robin Sottiaux (B + 4/6, TC La Raquette Beaumontoise).