Acoz doit rebondir au Molenberg

Le faux-pas de dimanche dernier face à Ogy a une nouvelle fois rebattu les cartes derrière le duo de tête de la division 1. Acoz compte le même nombre de points qu’Isières et Maubeuge mais redescend de la troisième place à la cinquième au nombre de victoires. Dans la foulée, le présent week-end s’annonce fort intéressant puisqu’il opposera le Top 6 de l’élite. Les Coquis sont en effet attendus chez le sixième classé, Baasrode. Athois et Français évolueront à la maison mais face, respectivement, à Thieulain et Kerksken. Un résultat positif des Orangés pourrait donc rapporter gros à quelques jours du début de la traditionnelle semaine de coupe de Belgique à Moncheret.