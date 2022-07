Partage de frères chez les Bouffiols

Première grande classique de l’été du running dans la région de Charleroi, le jogging des Bouffiols a attiré 312 participants dimanche matin. Un beau peloton alors que se déroulait en même temps une manche du Delhalle à Lombise et donc une belle récompense pour Olivier Marchand et son équipe qui s’étaient démenés pour que tout se déroule à merveille. Et ce fut le cas, si ce n’est une violente chute d’un coureur, Éric Dombier. Il a dû être emmené à l’hôpital par ambulance.