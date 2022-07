Avec un titre en simple et un titre en double, Stéphane Jouniaux (C30.5) fut le Froidchapellois le plus en vue de la semaine. Il disputait son tout premier tournoi de la saison. Il a gagné deux rencontres en 45-5: contre Jean-Claude Degrande (C30.5) et Vincent Appelmans (C30.4) dans l’unique finale 100% locale en simple. En double messieurs 7, avec son équipier Nicolas Mirgaux, il a gagné tout aussi facilement ses trois matchs, dont la finale contre les Momigniens Éric Lelong et Laurent Depret. Eline Mourue et Renaud Bomblet (mixte 7) ont constitué l’autre paire froidchapelloise victorieuse (en battant en finale Vincent Thonet et Nathalie Simon). Quant à Marine Van Hastel, titrée en dames 6, elle avait pour partenaire Nelly Sobry (TC Momignies).

Stéphane n’est pas le seul joueur local victorieux en simple puisqu’Alexandre Elis (C30) a gagné ses deux matchs en messieurs 5 dont sa finale contre le Beaumontois Christophe Mousin. C’est aussi sa première victoire en tournoi de la saison.

Le Couvinois Mickaël Bastien (C15.5) et le Nismois Christophe Meurant (C30.6) complètent le tableau des vainqueurs en simple.

En double messieurs 5, on a eu droit à une finale totalement momignienne: victoire de Jean Delapas et François Monin sur Laurent Sobry et Philippe Rombaux.