Sur les quinze tableaux, dix sont revenus à des joueurs du club. Trois joueurs ont joué deux finales: le C15.2 Sylvain Oxoby (vainqueur en messieurs 4 et finaliste en 3), les C30.1 Antoine Deroux (vainqueur en messieurs 5 et finaliste en 4) et Stéphane Laporte (vainqueur en 45-4 et finaliste en 5).

Dans les tableaux pour messieurs, toutes les finales étaient 100% momigniennes. En messieurs 6 le C30.5 Charles Monin a battu le C30.4 Philippe Van Ophem alors que le finaliste malheureux des messieurs 3 n’est autre que le C15.1 Florian Ulrici.

Chez les juniors vétérans, Laurent Sobry (C30.2) a remporté le titre des 35-5 contre Alexandre Elis (C30) du TC Froidchapelle alors que Charles Vanden Noortgate (C30.5) a remporté une nouvelle finale momignienne en 35-6 contre Éric Lelong (C30.5).

Chez les vétérans, Vincent Depret (C30.4) a dû s’employer pour dompter Jean-Marc Monin (C30.5) pendant que Jean Thiry (C15.3) se défaisait du Thudinien Christophe Lenoir (C15.4).

Deux tableaux pour dames ont pu être montés: ce sont une Chimacienne, Caroline Urbain (C30.3) et une Couvinoise, Catherine Morelle (C30.6) qui se les sont appropriés.

Les jeunes avaient aussi leur compétition: les vainqueurs sont le Momignien Tom Genicot (JG 13-3) et les Chimaciens Antoine Français (15-3) et Tom Detiffe (11-3).