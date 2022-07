La surprise du jour

« Cela devait bien arriver un jour », confiait le coach des Coquis Patrick Ridiaux. Les Carolos sont tombés face à un Ogy qui crachait le feu au rectangle. Gil Thirion était dans un off-day complet à Acoz. Si les visités défloraient la marque, Jacques s’illustrait à sa manière avec trois baraques. Goossens visitait les perches à 40 à 2 et les Lessinois se démarquaient à 1-3. Les Orangés arrachaient un jeu de 40-40 avant de concéder deux jeux blancs. Décontenancés, les visités étaient largués à 2-6. Tout au plus obtenaient-ils un troisième jeu avant le repos. Goossens croquait une balle de 40 à 2 et visitait le large à l’envoi : 5-9.