La frappe locale fait la différence

On le sait. L’équipe B de Pironchamps n’évoluera plus en troisième nationale l’an prochain. Le but du team farciennois est désormais de donner un coup de main à l’équipe A, bien partie pour renouveler le b ail. Face à un menacé, Pironchamps a connu un démarrage difficile en concédant 0-3 avant d’enfin rentrer dans la rencontre. L’entrée en action de Dagnicourt et Di Santo modifiait le cours du jeu. Les visiteurs conservaient l’initiative jusqu’au repos (6-7). Ils revenaient encore de 9-7 à 9-9 mais, dans l’ensemble, une trop grande nervosité pesait très lourd dans la balance. Dom.A.