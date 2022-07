Elian Groenne remet les pendules à l’heure

Après sa petite mésaventure du week-end précédent à Petigny (il s’était trompé de parcours alors qu’il était confortablement en tête), Elian Groenne a remis les pendules à l’heure en s’imposant de façon éclatante sur la longue distance. "Je ne sais pas si on peut parler de petite revanche dans la mesure à La Petignolaise ne constituait pas spécialement un objectif, indique-t-il. Là-bas, au 8e km, je m’étais trompé car je n’avais pas vu la banderole et avec la chaleur j’ai manqué de lucidité. Ce vendredi, je me suis détaché directement mais j’ai surtout creusé l’écart sur les autres à partir du 3e km!"

Elian est dans la continuité d’une saison remarquable. "Je suis content. Je ne suis plus embêté par les blessures et donc je peux enfin courir sans arrêter toutes les trois semaines. J’espère tenir cet état de forme pour viser les 31'30 aux 10 km de Fretin dans le nord de la France le 14 juillet."

Rémi Damageux sur le court

Relégué à quatre minutes, Martin Van Lerberghe a obtenu la meilleure place possible. "J’étais malade il y a deux semaines et je ne savais pas trop où j’en étais mais finalement ça a plutôt bien été même si je pense que j’aurais pu faire une ou deux minutes de mieux. Mais bon, ça n’aurait rien changé pour le classement, Elian était beaucoup plus fort."

Dans l’optique d’un podium final au Guérit, cette deuxième place est une bonne opération. "J’ai été plutôt constant dans mes résultats sur les premières courses de l’année. J’aimerais élever mon niveau pour la suite car je stagne depuis quelques années. Il faudra sans doute que je change des choses dans mes entraînements mais je cherche encore quoi."

Chez les féminines, Elise Buchet du club des Sharks a devancé Sylviane Legrand et Clotilde Depret.

Comme souvent, Jean-Marc Culot a pris les deux départs, terminant 8e sur le long et 5e sur le court. Sur cette distance, le Français Rémi Damageux a mis tout le monde d’accord, y compris Maximilien Ghislain de retour lui aussi à un très bon niveau après des mois de blessure. Elodie Baudot, Sarah De Pestel et Christelle Meulepas finissent dans la même minute.