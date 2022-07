Les deux premières journées connues en provinciale

En Provinciale 1, on aura d’entrée droit à deux jolis derbys. Pour son arrivée au sein de l’élite, Luingne accueillera Belœil. Dans le même temps, Péruwelz et le Pays Blanc s’affronteront. Molenbaix accueillera, lui, Gilly. Notons que les Cellois ont accueilli un nouveau gardien. Arnaud Barois a signé. Le portier venait de passer cinq en Australie.

En P2A, la journée initiale offrira aussi quelques duels intéressants. Le descendant biévenois accueillera Wiers qui a perdu quelques cadres. On aura également un duel de promus entre Néchin et Kain. Enfin, les équipes ambitieuses auront d’entrée l’occasion de marquer le coup avec un Obigies – Templeuve, un Enghien – Estaimbourg, un Anvaing – Isières, toujours particulier pour Johan Devos, ou un Pays Blanc – Ere.

On descend d’un étage avec la P3A où on pointe un intéressant derby tournaisien entre Tournai B et Béclers. Le Stade Mouscronnois SB commencera sa nouvelle histoire par la réception de Thumaide. En P3B, on débutera par un choc régional entre Vaudignies et Harchies.

Enfin, en P4, on sera curieux de voir l’affrontement entre Estaimbourg B qui joue la carte jeune et Saint-Jean qui a animé le mercato. En série B, Taintignies entamera son renouveau à Thumaide B.

Chez les dames, il y aura aussi un derby alléchant en P1. Ce sera entre Havinnes et le FCTournai.