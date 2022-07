Carolo Foot démarre en fanfare

Six équipes d’âge

"La série sera relevée avec Baulet et Gilly qui ont d’excellents renforts." Mais Carolo Foot est loin de se limiter à la P4. Le club a inscrit 6 équipes dans les catégories d’âge. "On en est déjà à une cinquantaine de jeunes et cela va évoluer lors de la reprise des entraînements, commente le président, Fabrice Jouniaux. On a eu beaucoup d’inscriptions suite à nos stages et nos initiations gratuites. On a des joueurs qui habitent le quartier mais aussi d’autres qui viennent de Couillet, Marcinelle ou la région du Centre."

Le but est de faire évoluer tout ce beau monde en cultivant le goût du ballon et l’envie d’aller pousser les portes de l’équipe première. "Il y a déjà un petit jeune de 16 ans qui a pris des minutes et qui est vraiment encadré par les membres de la P4." Carolo Foot poursuivra sa mission séduction cet été et à la rentrée avec des stages foot et multidisciplinaire, des séances découvertes avec les écoles et d’initiation ouvertes à tous. "Franchement, pour tout cela, on peut remercier nos partenaires et notre comité. On est 9: tout le monde tire dans le même sens. Quel plaisir!"