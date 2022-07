Le Kalypso a soufflé le show

Une grosse semaine de tennis s’est terminée au Kalypso. Le premier samedi, la journée la plus chaude de l’année (jusqu’à présent), était non seulement consacrée aux matches du tournoi mais aussi à une activité Wilson (testing de raquettes, jeux de précision) et à l’inauguration des courts de padel avec la présence de Christophe Rochus. Le juge-arbitre Jean-Marc Collet a eu beaucoup de travail! "Nous avions volontairement limité le nombre des inscriptions à 310 car nous avions aussi de nombreuses rencontres interclubs à faire jouer. Ce chiffre a été atteint une semaine avant le début du tournoi! Finalement, nous sommes montés à 328."