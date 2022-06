Loverval, cœur de l’escalade francophone

Et pour atteindre le niveau des meilleurs, il faut s’entraîner dans les meilleures conditions. C’est au centre Adeps de Loverval que les grimpeurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont trouvé l’écrin qu’il leur fallait. Deux salles leur sont dédiées. "Ils pourront travailler dans des conditions optimales. Ce qui est très important pour un grimpeur de haut niveau, c’est de pouvoir se retrouver face à des voies différentes le plus souvent possible. Ici à Loverval, ils pourront trouver de nouvelles difficultés à chaque entraînement."

Loverval tout désigné

"Ces infrastructures répondent à un besoin sur le terrain, pointe la ministre des Sports, Valérie Gatigny, venue inaugurer ce centre de haut niveau. Il y a une pépinière de talents chez nous dans ce sport. Le nombre d’affiliés ne cesse d’augmenter. Il fallait donc un investissement pour donner corps aux ambitions de nos sportifs et de nos sportives."

Loverval est le plus grand centre Adeps de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle était donc toute désignée pour devenir le centre d’entraînement de haut niveau tant attendu. Il est également le centre de référence pour le karaté, le tir à l’arc et la savate tout en continuant à accueillir de la boxe anglaise, du basket, de la GRS, un sport-études de football et bientôt du beach-volley.

Un outil formidable

Pour le moment, toutes les voies ne sont pas encore installées à Loverval. Les grimpeurs de haut niveau ne s’entraînent pas encore tous les jours dans leur nouvel environnement. «C’est un outil formidable, pointe Simon Lorenzi, un des sportifs qui doivent constituer l’avenir de l’escalade belge. On doit aller jusqu’à Paris pour trouver une salle comparable. Cela va nous permettre de nous confronter à des difficultés multiples. C’est ce qui est le plus important pour progresser : devoir trouver des solutions. Nos entraîneurs vont travailler avec le coach national pour nous proposer des voies qui nous mettront au défi. Dans les salles privées, ce travail n’est pas possible. Il faut encore trouver le bon ouvreur, celui qui crée concrètement ces voies avec différentes prises. Quand ce sera fait, nous nous entraînerons plus régulièrement encore ici.»

Les chiffres

La salle a demandé un investissement de 344.000€ HTVA dont 20.000€ pour les prises, qui permettent d’ouvrir une voie, et 31.000 € pour un sol adapté.

Le nouvel espace, inauguré hier, fait 100 m² au sol pour une hauteur de 16 mètres.

Pour un entraînement de haut niveau, un changement de voies est prévu tous les 15 jours sur les parois en dévers.