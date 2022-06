J’ai effectué mes débuts à 5 ans, à Morville, où mon papa entraînait les jeunes. Après une saison, j’ai rejoint Moignelée, où j’ai joué avec Anthony Porson et Quentin Close. J’ai poursuivi ma formation dans les différentes catégories d’âge à Rosée. J’ai ensuite joué en Régionale 3, avant de partir pour deux saisons à Clermont, en R1. Après un passage par Bouvignes, j’ai défendu les couleurs de Villers-le-Gambon pendant neuf saisons, avant de rejoindre Senzeilles pour deux campagnes.

Pour clôturer le premier tour en nationale 1, vous avez, avec Acoz, assuré la qualification pour le Grand Prix de Bruxelles. Quel sentiment cela te procure-t-il?

Après notre défaite à Mont-Gauthier, on n’y croyait plus trop. Toutefois, on a continué à tout donner et à se battre pour rafler les trois points face à Grimminge. Cette qualification, on est allée la chercher avec les tripes. C’est une superbe performance, réalisée avec trois jeunes qui découvrent l’élite ballante. C’est aussi une belle récompense pour les comitards, qui attendaient ce retour à Bruxelles depuis dix ans. Pour moi, c’est évidemment un rêve de gosse qui se réalise. Et un nouveau challenge.

Venu de Nationale 3, tu t’es vraiment bien adapté à la N1. Surtout grâce à une bonne préparation?

En 2021, j’avais déjà pu disputer des tournois avec Acoz et Mont-Gauthier. J’ai ainsi pu découvrir le niveau de l’élite. Nous avons aussi fait une bonne préparation, avec un coach sportif. Dès le mois de février, on s’est retrouvé tous les mardis à Loverval, pour répondre présent dès les premières luttes. On était hypermotivés et, surtout, on voulait montrer au comité qu’il ne s’était pas trompé en recrutant trois jeunes.

Les deux saisons à Senzeilles, avant de faire le grand saut, t’ont aussi été bénéfiques?

Je pouvais aller à Fontaine, mais j’ai fait le choix de rester à Senzeilles. J’ai pu y côtoyer Laurent Gobron et Eddy Charloteaux, qui ont réalisé un parcours exceptionnel en N1. Ils m’ont en tout cas permis de me perfectionner, avant d’aller plus haut.

Quelle est la force de l’équipe?

L’esprit de groupe. On est une bande de copains qui prend du plaisir à jouer. Gil Thirion et Marvyn Geuens sont très performants sur le rectangle comme au tamis. Et puis, nous sommes bien encadrés par Steve Lamarche et Benjamin Grégoire, ainsi que Patrick Ridiaux, qui nous guident et nous conseillent. On ne lâche rien et on se bat sur toutes les balles.

Et en devanture, l’entente est bonne?

Avec Benjamin, il y a une belle complicité. On est aussi complémentaires et, comme moi, il est subtil pour arrêter une balle.

Quelle est votre plus belle victoire du premier tour, selon toi?

On a certes signé trois victoires à trois points, mais la plus belle est celle signée sur notre ballodrome, face à Maubeuge.

Quel est l’objectif pour la suite de la saison?

Bien évidemment, on veut aller le plus haut possible et, en tout cas, figurer dans les huit premiers pour disputer les play-off. On va continuer à jouer avec la même rage de vaincre.