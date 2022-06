Un ex aequo au Six Perier

Le site du Six Perier de Souvret est idéal pour la pratique sportive. De temps en temps des événements ou compétitions s’y déroulent. C’était le cas déjà il y a quelques semaines avec l’Air Games, ce le fut encore ce samedi matin avec le tout premier jogging organisé par l’école fondamentale libre de Trazegnies. Bien qu’annoncé tardivement, il a tout de même attiré 65 coureurs et cela sans le concours d’un challenge. Une première encourageante donc pour Camélia Pissens et tout son groupe.