Le TC Jamioulx à la fête

Et ce n’est peut-être pas encore fini pour le club puisque les dames 25-4 sont en demi-finales et que ses deux équipes 35-2 se sont qualifiées pour les 1/8 de finale! Malheureusement, elles se rencontreront ce samedi.

Il y avait une autre finale avec une équipe régionale. Jeudi dernier, le TC Gerpinnes avait l’occasion de gagner un deuxième titre (après celui des 60-3) et les 65-3 n’ont pas laissé passer l’occasion, écrasant les Mouscronnois (8-0). Albert Verschoren, Georges Nolard, Jacques Lejeune et Éric Vandendooren ont facilement remporté leur simple. Rafael Banegas-Carrillo et André Keppers se sont joints à la fête pour les doubles.

En 55-1, le RCIT Loverval sera doublement représenté en demi-finales. Les équipes affronteront le Kalypso et le Montagnard dimanche! Des duels intéressants…

Chez les dames, les 25-1 du Kalypso terminent leur poule en deuxième position et sont donc vice-championnes alors que les deux équipes du Bjorn’s inscrites en 25-2 se sont toutes les deux qualifiées pour les demi-finales! L’une d’entre elles affrontera le TC de Thuin.

Place aux championnats à 4 joueurs

Les séries pour équipes messieurs à six joueurs étant clôturées, ce sont désormais celles à quatre qui entrent dans leur phase décisive. Celle des messieurs 1 est déjà terminée: le Kalypso termine deuxième de sa poule. En messieurs 2, le Bois du Prince et le Viking Chimay se sont qualifiés pour les demi-finales. En 3, le Bjorn’s est le seul club régional à être parvenu à s’extirper de sa poule et se retrouve donc en quarts de finale. Le TC Le Domaine est quant à lui qualifié pour les 1/8 de finale en 4. En 5, le Bois du Prince, Mont-sur-Marchienne et Thuin sont aussi sortis de leur poule tout comme en 6 le Villé TC, le RTC Gosselies, les Acacias et le Viking Chimay. Le Domaine a réussi la jolie performance de qualifier deux de ses équipes pour les quarts de finale en 7. Sont aussi présents dans ce "Final 8" Momignies et le Montagnard qui se rencontreront.