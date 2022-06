Exploit loupé de peu

Acoz a probablement joué avec son bonheur en laissant filer la victoire sur la Driesplein. Lors de cette première armure, les Coquis ont globalement joué plus juste que leur adversaire, en commettant un minimum de déchet et en s’appuyant sur la métronomique régularité de Gil Thirion à la mouche. Les Gerpinnois ont donc laissé meilleure impression en réalisant d’entrée la cassure et en faisant culminer leur avance à 1-5. Kerksken répliquait en égalisant à 5-5 mais les Orangés enlevaient finalement l’armure (5-7). Les visiteurs faisaient encore illusion en repartant de 6-7 à 6-9. Néanmoins, Dochier avait haussé le ton au rectangle. Au repos, les Alostois avaient fait appel au convalescent Nantel, qui prenait cependant place à corde. Les Flandriens relançaient complètement le suspense à 10-9. Acoz ne craquait pas mais en définitive, Kerksken approchait en premier du but. Puis Brassart enlevait pour la seconde fois son jeu face à Lamarche. Dom.A.