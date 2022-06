Clap de départ pour la RUS Solrézienne

C’est au restaurant l’Acte 4, sponsor principal du club, que les Tuniques Bleues s’étaient données rendez-vous, dans les starting-blocks de la nouvelle saison. Johan Lardin entamera son quatrième mandat à la tête de l’équipe espérant vivre un exercice plus tranquille que le précédent. "Beaucoup de choses se mettent en place et je suis heureux de commencer cette saison avec mon nouveau T2, Nicolas Berger arrivant de Froidchapelle. Huit nouveaux joueurs nous renforcent, dans tous les secteurs du jeu. Lors du dernier exercice, nous avons soufflé le chaud et le froid, en gagnant une tranche mais cravachant jusqu’à la fin pour se sauver. Nous serons mieux parés pour éviter le même scénario."