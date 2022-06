Les motifs d’insatisfactions à l’aube de cette nouvelle saison 2022-2023 sont légion et le premier grief exprimé concerne la nouvelle tarification des abonnements.

Les tarifs appliqués et affichés dernièrement, sur le site officiel du matricule 22, ont montré une nette augmentation et du coup les supporters se sont fâchés, littéralement prêts à boycotter la saison! Exemple en T4, la légendaire tribune populaire où s’exprime avec ferveur le kop Carolo. Le prix est passé de 120 € à 185 € pour les membres d’un club de supporters (et de 165 € à 230 € pour un non-membre). Soit une hausse de 65 € par rapport à la saison dernière! Ce qui est énorme lorsque l’on sait que souvent c’est par famille que le Zèbre se déplace au stade du Mambourg. Ce qui a déclenché une véritable tempête sur les réseaux sociaux. Nous avons contacté "Franky Jones", l’un des plus anciens supporters, très actif sur les réseaux sociaux.

Du business!

Il n’a jamais eu sa langue de Zèbre en poche pour défendre le blason . "Cette augmentation de 65 € était impensable surtout si l’on tient compte des familles, lance le fidèle supporter. À la limite qu’un nouvel abonné paye un peu plus cher qu’un fidèle était encore compréhensible, mais une telle hausse était inacceptable, surtout après une saison où le club n’a rien accroché en terme sportif. Même le standard était moins cher que nous! Pour ma part, je ne m’abonne plus depuis trois ans après 31 années où j’allais au stade. Je ne me retrouve plus dans cette direction qui se moque de ses supporters avec des promesses non tenues. Le club revend ses joueurs les plus importants chaque saison sans réinvestir avec de la qualité. On prend des joueurs en prêts ou gratuits et les dirigeants font du business, rien d’autre. Tout le monde connaît mon amour pour Mehdi (dit-il ironiquement NDLR) et je ne changerai pas mon fusil d’épaule. Il a l’art de nous enfumer."

La direction a revu ses tarifs!

Une rencontre a eu lieu ce jeudi entre une délégation de supporters et la direction du club et un compromis à la Zèbre a été trouvé! Le club a écouté ses supporters et adapté ses tarifs, suite aux inquiétudes exprimées. Ainsi l’abonnement pour les membres de la T4 par exemple, sera désormais de 150 €.

La direction en la personne de Mehdi Bayat a pour objectif premier de remplir les travées du stade. Mais en provenance des tribunes, les signaux de détresse continuent à se propager. C’est ainsi que les Zèbres de Saint-Roch vont se réunir en leurs locaux ce week-end afin de débattre de différents points qui vont à l’encontre des valeurs qu’ils défendent.