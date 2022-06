Vendredi, l’AFT avait d’ailleurs émis plusieurs recommandations aux juges-arbitres que Philippe Chan s’est évertué à respecter: adapter la programmation des rencontres afin de permettre leur tenue durant les périodes de la journée les moins chaudes (tôt le matin et en soirée), prévoir une zone sur chaque terrain permettant aux joueurs de se tenir à l’ombre lors des changements de côtés, favoriser un temps de récupération plus long (15 minutes) après chaque set ou encore accepter toute demande de break (10 minutes maximum par set) effectuée par un joueur qui en ressentait le besoin. Quant aux joueurs eux-mêmes, il leur était demandé de porter des tenues claires et une casquette.

Les joueurs locaux jusqu’en finales

Dans ce contexte, plusieurs finales ont été repoussées au lundi. Et notamment celle des messieurs 2, qui voyait s’affronter deux joueurs du club. Fort de son titre acquis la veille en messieurs 3 (son troisième de la saison) et une place de leader de sa catégorie du Critérium confortée, Mattéo Semal partait avec le plein de confiance pour sa première finale en 2.

Il avait face à lui un Adrien Demangel (B0) qui revient à un très bon niveau et qui, lui aussi, disputait sa première finale de la saison. Mattéo a surfé sur sa bonne dynamique pour l’emporter en trois manches et s’offrir ainsi deux titres en deux jours.

Deux autres finales 100% lausprelloise ont eu lieu: en 45-5, Stéphane Schrevens (C30.6) y a battu Jean-Philippe Martin (C30.6) et, en dames 35-3, Patricia Cappozzo (C30.5) a dominé Ingrid Baskens (C30.5).

D’autres joueurs locaux étaient en finale, avec les victoires de Florence Renard (C30.2) en dames 35-2, de Brian Delvaux (C30.5) en messieurs 6 et de Denis Delmotte (C30) en 45-4, et les défaites de Laurent Camplese (C15.4) en 45-3 contre l’intraitable Jonathan Fiorelli (C15.3, TC Montagnard), de Jade Huaux (C30.1) contre Lauryn Laroche (C30.1, TC Mont-sur-Marchienne) en dames 4 et d’Olivier Gabrys (C30.2) en 55-3.

Des Kalypsiens au palmarès

Damien Demangel, le frère d’Adrien, classé C15.4 et évoluant pour le compte du TC Montagnard, a quant à lui perdu en finale des 35-4 contre le C15.5 gerpinnois David Camplese. Dans la finale des Kalypsiennes en dames 3, Margau Piron (C15.1) a dominé Léa Collet (C15.2). Nicolas Lebecq (C30.3), du Kalypso lui aussi, a triomphé en 35-5.

Dans les doubles, David et Laurent Camplese ont aussi tenu le haut de l’affiche, remportant le titre des messieurs 4 contre les Jadin père et fils. Mais Killian est tout de même reparti avec ses deux petits titres hebdomadaires (messieurs 3 avec Bastien Gonze, mixte 5 avec Catherine Jauniaux). Victoire aussi pour les joueuses locales Ingrid Baskens et Catherine Douillet (dames 6).