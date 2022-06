Vanhorick rejoint Pont-à-Celles

Après une belle année avec Gilly, l’ancien joueur du RCCF et de Monceau, Marvin Vanhorick, a décidé de porter de nouvelles couleurs. C’est à Pont-à-Celles que le frère de Steve et Kevin a décidé d’évoluer la saison prochaine. Un gros renfort pour des Pont-à-Cellois qui devront se reconstruire après leur relégation en P1. " Je suis vraiment heureux et ravi de pouvoir rejoindre ce club , lance l’intéressé. C’est un beau défi. Je vais pouvoir évoluer dans une bonne équipe qui aura à cœur de réaliser de bons résultats. "