De la déception mais aussi de la fierté pour les Carolos

Après avoir sorti les tenantes du titre du RTC Gosselies en demi-finale, les dames 6 du TC Mont-sur-Marchienne ont perdu leur finale au RAECT Mons. Elisa Broze a pu gagner son simple mais Déborah Massaux, Appoline Piraux et Emmanuelle Barbason n’ont rien pu faire contre des adversaires plus fortes. Pour renverser la situation, il fallait gagner les deux doubles: elles n’en ont pris qu’un (victoire de Elisa Broze et Déborah, défaite pour Elisa Deltenre et Emmanuelle). Dommage d’échouer si près du but, mais les Mont-sur-Marchiennoises peuvent être félicitées pour leurs performances chaque week-end dans une série toujours les plus compliquée à remporter vu le nombre d’équipes engagées.